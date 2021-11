"Automotive, al vaglio soluzioni per evitare tagli"

VASTO. “Da tempo avevamo chiesto un incontro alla viceministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde per rappresentarle le difficoltà che le diverse realtà industriali del chietino e non (Sevel, Denso, Pilkington ,San Marco, Riello, Brioni, etc) stanno attraversando con le inevitabili conseguenza sull’occupazione delle lavoratrici e lavoratori del territorio. È stato un incontro molto proficuo: i vertici aziendali della Denso e della Pilkington saranno chiamati ad un incontro per discutere e valutare una serie di possibili soluzioni per scongiurare le gravi ricadute occupazionali per San Salvo e per la Val di Sangro" lo fanno sapere i deputati Grippa e Castaldi a margine dell’incontro svoltosi stamattina presso il Ministero dello Sviluppo Economico . Nel quadro dell'incontro è stata anche rappresentata la necessità che da un lato:

a) ci sia la approvazione del Cis - Contratto istituzionale di sviluppo di “Industria sostenibile”, presentato al Governo e alla Regione Abruzzo, e basato su un centro per l’innovazione e la ricerca nel campo dell’automotive, nella prospettiva di un miglioramento complessivo di tutte le infrastrutture: dal trasporto all’approvvigionamento energetico.( e probabilmente fermo per il manifesto disinteresse del Ministro alla Sviluppo Economico)

b) e dall'altro si definisca una seria iniziativa da parte del Governo sui temi dell'automotive.