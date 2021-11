Sevel, stabilimento fermo anche sul secondo e terzo turno di oggi

ATESSA. Da lunedì la Sevel ha iniziato la settimana lavorativa con quasi 1.700 lavoratori in cassa integrazione parziale, fino a venerdì 12 novembre, per la mancanza della scatola dello sterzo.

Lo stabilimento è fermo da ieri notte per mancanza di componenti informatici per la produzione del furgone Ducato. L'azienda infatti aveva comunicato ai sindacati della Rsa che non avrebbe lavorato sul terzo turno di martedì e il primo turno di mercoledì, fino alle 14.

Lo stop però si protrarrà anche per il secondo e terzo turno di oggi, con l'attività lavorativa che ripartirà domani mattna sul primo turno.