ROMA. "Oggi abbiamo portato alla Camera dei Deputati la voce dei familiari delle vittime di covid e la richiesta di una vera commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia. È un impegno che avevamo assunto come ex-parlamentari di Rifondazione Comunista lo scorso 2 novembre quando era stato negato il permesso per un presidio davanti a Montecitorio ai familiari delle vittime. Ringraziamo i parlamentari che hanno raccolto la nostra proposta e che con noi hanno indossato la pettorina dei familiari.

Va respinto il grottesco tentativo di Lega e Pd di limitare i compiti della Commissione alle origini del virus in Cina. Bisogna invece capire soprattutto cosa non ha funzionato in Italia a partire dalla mancata istituzione della zona rossa in provincia di Bergamo.

Migliaia di vittime hanno diritto alla verità".

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea