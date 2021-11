TERMOLI-LARINO. Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola Genitori: O Dio, vieni a Salvarci Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il Battesimo che abbiamo ricevuto ci ha fatti figli del Padre, partecipi della vita di Dio, coeredi di Gesù Cristo. Consapevoli del dono che abbiamo ricevuto e della sua permanenza fondata sulla fedeltà di Dio, possiamo affrontare i nostri fallimenti, le nostre malattie, e anche lo scorrere inesorabile dei giorni, con la certezza che la morte non ha un potere definitivo su noi, anzi, appartenendo a Dio, siamo “destinanti” alla pienezza della vita. Insieme: Proteggimi o Dio, in te mi rifugio ( Salmo a cori alterni Genitori-Figli)

Il SIGNORE è la mia parte di eredità e il mio calice; tu sostieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi; una bella eredità mi è toccata! Benedirò il SIGNORE che mi consiglia; anche il mio cuore mi istruisce di notte.6yh Io ho sempre posto il SIGNORE davanti agli occhi miei; poich'egli è alla mia destra, io non sarò affatto Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta; anche la mia carne dimorerà al sicuro; poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu m'insegni la via della vita; ci sono gioie a sazietà in tua presenza; alla tua destra vi sono delizie in eterno. smosso. Insieme: Proteggimi o Dio, in te mi rifugio.

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto.

Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme:

Custodisci, Signore, quelli che sperano in te

e compi in noi il tuo disegno d’amore,

affinché illuminati dalla luce della tua risurrezione,

possiamo attraversare i momenti negativi e le stanchezze della vita, sostenuti dalla certezza del tuo amore e arrivare, insieme ai tuoi santi, a gioire alla tua destra.

Impegno per la settimana. Vogliamo guardare e vivere i fatti e le circostanze che accadranno in questa settimana cogliendo il positivo e non lasciandoci condizionare dal negativo

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della Liturgia della Parola odierna.

Daniele 12,1-3

Ebrei 10,11-14.18

Marco 13,24-32