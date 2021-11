GUGLIONESI. Sono uomini e donne di ogni età. Sono uomini e donne che si sono ritrovati, il più delle volte, a gestire situazioni non troppo facili.

Sono i ragazzi dell'Odv Sant'Antonio. I volontari che, ormai, da un anno abbiamo imparato a conoscere e riconoscere. Hanno sempre affiancato l’amministrazione comunale che si è sempre e totalmente affidata a loro per i vari eventi e, da un anno anzi quasi due, contribuiscono alla prevenzione del Covid.

In ogni manifestazione, evento e spettacolo teatrale, riescono davvero a dar supporto alla gente presente. E non solo facendo rispettare tutte le disposizioni anti-Covid ma dando un servizio completo di aiuto e di soccorso.

Ed è per questo che l'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Mario Bellotti e dell'assessore Stefania Addesa, intendono ringraziare pubblicamente e a mezzo stampa, Gianni Ciccarone, presidente dell'Odv Sant'Antonio di Guglionesi e tutti i volontari dell’associazione per il gran lavoro svolto in questo periodo.

Un ringraziamento che parte dal profondo e che vuole essere un riconoscimento a tutti i volontari che si mettono in prima linea per aiutare il prossimo. Che solo con un sorriso e una pacca sulla spalla, hanno portato una boccata d'aria a chi in questo periodo non se l’è passata molto bene.

Allora, a loro da tutti noi va un grande e sincero Grazie.