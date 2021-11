La meritata pensione del Sovrintendente della Penitenziaria Mauro Bernando

DURONIA. Meritata pensione per Mauro Berardo, Sovrintendente della Polizia Penitenziaria nato a Duronia (CB) il 5 Agosto 1965, dopo ben 38 anni di servizio. Arruolato nel 1984 presso scuola di formazione dell'80esimo battaglione Fanteria Roma a soli 18 anni, in seguito trasferito ad Ivrea e a Vicenza, rientrato nella sua terra di origine con destinazione Larino fino alla pensione. Le sue parole di commiato sono per i colleghi e per la famiglia: "Ringrazio tutti, dal Comandante al Direttore e a tutto il personale per avermi supportato in questi lunghi anni. Ho sempre portato la divisa della Polizia Penitenziaria a testa alta, con rispetto ed orgoglio e con tanti sacrifici. Ringrazio la famiglia che mi è sempre stata vicino. Spero di aver lasciato un buon ricordo a tutti i colleghi che hanno prestato servizio con me, a cui auguro di cuore una bellissima vita e di raggiungere sempre soddisfazioni personali e professionali. Vi abbraccio tutti e vi auguro buon lavoro, Viva la Polizia Penitenziaria!”