Scomparsa la gatta Fifa: aiutiamola a tornare a casa

TERMOLI.Tanta preoccupazione da parte della famiglia per l’improvvisa quanto inattesa scomparsa della micia di nome Fifa.

Il felino è sparito da qualche giorno a Termoli nei pressi di via Po, zona Villaggio Valentino.

Il gatto che si sta cercando è una femmina con un bel mantello rosso tigrato.

"Purtroppo non ha nessun collare, ma ha un piccolo particolare taglietto sull'orecchio sinistro. Non si avvicina facilmente".

Chiunque può contribuire nella ricerca. In caso di avvistamento potrà segnalare il tutto alla nostra Redazione.