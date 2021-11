“Lavoro, Servizi, Salute: tutto è in rete”, a Termoli arriva Antonio Di Matteo

TERMOLI. Domani sera, alle ore 18.30, presso la sala conferenze del Centro Pastorale Ecclesia Mater in Piazza br Sant’Antonio a Termoli, si terrà l'incontro dal titolo: “Lavoro, Servizi, Salute. Tutto è in rete”. L’incontro, organizzato dall’associazione “Circolo MCL-Un Paese per Giovani” vedrà la partecipazione del Presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo. Dopo i saluti del vescovo Gianfranco De Luca, presidente Onorario di Un Paese per Giovani, seguirà l’intervento del Presidente nazionale Mcl, che offrirà lo spunto per una riflessione sui contenuti, i temi ed i risultati emersi nel corso dell’ultima Settimana Sociale dei Cattolici italiani che si è tenuta a Taranto.

Gli interventi di Pasquale Santella (Presidente Uppg) e Antonio Chiatto (Presidente Mcl Molise) racconteranno come si stanno sviluppando i partenariati locali e la rete di sostegno di vari soggetti pubblici e privati per offrire servizi che rispondano in maniera sempre più puntuale ai bisogni soprattutto dei poveri e degli emarginati che vivono nel nostro territorio: incontro domanda/offerta di lavoro, orientamento professionale, inserimento lavorativo, Caf/Patronato, sportello informativo per la salute e molto altro.

Servizi che si collocano, in particolare, all’interno del progetto “Safe - Rete nazionale per l’inclusione e la salute” (https://www.progetto-safe.it/), il cui scopo è quello di attuare strategie e realizzare progetti che sensibilizzino sul tema della povertà sanitaria e dell’inclusione lavorativa e che vede il coinvolgimento di 24 partner che operano a livello nazionale e locale tra cui anche Uppg.