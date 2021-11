Crescono i positivi in Regione, da Campomarino l’invito a osservare le misure anti-Covid

CAMPOMARINO. "Anche la nostra Regione è alle prese con una recrudescenza del Virus e purtroppo dobbiamo registrare dei dati di positività anche sul territorio molisano. In base ai dati ufficiali diffusi dall'Asrem i casi accertati nel nostro comune sono quattro. Si raccomanda tutta la popolazione di continuare ad osservare misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19, quali l'uso continuo di mascherine nei luoghi chiusi e l'utilizzo di igienizzanti per le mani". L'invito dell'Amministrazione di Campomarino.