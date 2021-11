Casa di riposo ‘Pistilli’: operatori tutti negativi, scendono a 8 gli ospiti positivi

CAMPOBASSO. Migliora la situazione dei positivi nella Casa di riposo “Pistilli” a Campobasso. Dai tamponi effettuati ieri dalla struttura non ci sono ulteriori casi di positività. Tutti gli operatori sono tornati negativi così come 16 anziani ospiti della struttura di Via delle Frasche.

Al momento restano 8 gli anziani ancora positivi al Coronavirus, di questi tre sono ricoverati al Cardarelli nel reparto di Malattie Infettive.

Di fatto i primi due pazienti portati al nosocomio del capoluogo, erano stati ricoverati per altre patologie, mentre l’ultimo anziano è stato ricoverato su indicazioni dell’Usca a scopo meramente precauzionale visto che si tratta di un novantenne con altre patologie.

Si tratta di dati, quello dei guariti, che al momento ancora non transitano sul bollettino ufficiale dell’Asrem.

Infatti il bollettino in questione annovera solo i casi di soggetti positivi e guariti che hanno effettuato il tampone molecolare nei punti predisposti da Asrem, e non anche quelli effettuati da strutture private del territorio.

Previsti per la prossima settimana ulteriori tamponi di controllo.