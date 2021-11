TERMOLI. La campagna nazionale Libriamoci, giunta all’ottava edizione, nella settimana dal 15 al 20 novembre promuove iniziative di lettura ad alta voce, volte a stimolare nei bambini e nei ragazzi il piacere di leggere. Le classi V C, D, E della Scuola Primaria, la I A e la II B della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli si stanno impegnando nella lettura del racconto “I talenti di Girò”, perché le loro menti si aprano alla riflessione sull’accettazione dell’altro e sulla valorizzazione delle doti di ciascuno. Il percorso sul tema dell’inclusione culminerà nell’incontro con l’autrice del libro, Carmen Lalli, il giorno 18 novembre alle ore 10, presso la sede della Scuola Primaria di via Stati Uniti. L’esperienza, già di per sé rilevante in considerazione dell’argomento trattato, si arricchirà del confronto, nel segno della continuità, tra alunni di segmenti diversi della Scuola.