MOLISE. Il Centro di servizio supporta i progetti delle organizzazioni non profit del Molise e, in questo periodo che prelude alle feste natalizie, affiancherà alle sue tante attività anche la promozione delle iniziative in programma sul territorio, per diffondere ancora di più la cultura del volontariato.

Il CSV ha pubblicato online unform al link https://bit.ly/3F9IlxL(da aprire con Google Chrome),che si potrà compilare entro il 19 dicembre, per consentire alle associazioni di rendere noti i dettagli dei loro progetti natalizi e fare in modo che raggiungano un pubblico molto vasto.

Intanto due associazionihanno già presentato le loro iniziative.

I Genitori Arcobaleno di Venafro propongono la vendita solidale di un ‘Presepe di cioccolato’. Acquistando questa deliziosa opera, al costo di 10 euro, si potrà supportare l’associazione che da anni opera nel campo della disabilità attraverso progetti in grado di offrire a bambini e ragazzi opportunità di inserimento sociale.Per aderire si può contattare la pagina Facebook dell’associazione.

La Lega fibrosi cisticaregionale invece raccoglie fondi proponendo il ‘Pacco dono di Natale’.

Con un contributo di 15 euro si potrà acquistare una scatola contenente sei prodotti artigianali rigorosamente molisani (vino rosso, passata di pomodoro, lenticchie secche, cavatelli, farina e panettone). Il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione che si occupa di sostenere la ricerca e di collaborare con i Centri specifici per migliorare la qualità della vita delle persone affette da fibrosi cistica.

Il pacco dovrà essere prenotato chiamando il numero 3288857803, oppure contattando la Lega fibrosi cistica Molise sui profili Facebook o Instagram. Verrà quindi ritirato nella giornata del 12 dicembre a Campobasso, presso il centro commerciale ‘Centro del Molise’, a Vinchiaturo, lungo corso Umberto, e a Termoli in piazza Vittorio Veneto, oltre che, dai giorni successivi, in altri tre punti vendita di Campobasso, Vinchiaturo e Termoli.