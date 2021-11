TERMOLI. Il Comune di Termoli ha aderito all’iniziativa “Illumina novembre” voluta dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato "Alcase Italia OdV – per la lotta contro il cancro del polmone”.

Un appuntamento annuale che ha lo scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica verso una patologia che rimane ancora oggi tristemente ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello della “incurabilità”.

Per il settimo anno consecutivo l’associazione Alcase ha voluto ribadire questa iniziativa chiedendo, alle amministrazioni comunali e a tutti coloro che vogliono aderire, di illuminare o “vestire” di bianco con luci, fiocchi, nastri e palloncini le facciate dei municipi e di altre strutture che intendono partecipare a questa maratona di sensibilizzazione.

Per l’occasione il Comune di Termoli, questa sera e domani sera 13 novembre, sarà interamente illuminato di bianco per cercare di mantenere alta l’attenzione su questa malattia che, mediamente, ogni anno colpisce 42mila persone che si ammalano di cancro al polmone.

Lo scorso anno, nonostante la pandemina, hanno aderito 106 comuni italiani.

Il mese di novembre è proprio dedicato alle iniziative di sensibilizzazione al cancro del polmone. Illuminando più comuni possibili, si creerà così un unico filo conduttore per far capire che oggi, grazie alla ricerca, sembrano aumentare le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato. Per questo anche il Comune di Termoli ribadisce ancora una volta l’importanza e l’efficacia degli screening che possono salvare molte vite umane attraverso un approccio di sensibilizzazione e ragionevolmente ottimista alla malattia.