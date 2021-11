Lavoro, Cooperativa sociale ASSeL ricerca figure professionali per creare una short list

TERMOLI. Lavoro, la Cooperativa sociale ASSeL ricerca figure professionali per la costituzione di una short list. La ASSeL– Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale - ricerca i seguenti profili professionali: coordinatore, assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, personale amministrativo/operatori di sportello sociale. I requisiti di accesso sono i seguenti. Per il coordinatore: laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio, servizi sociali, psicologia o titoli equipollenti con un’esperienza triennale in materie sociali. Per gli assistenti sociali: essere iscritti al relativo Albo Professionale.

Per gli educatori professionali: essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale valida per l’esercizio della professione di Educatore Professionale. Per gli psicologi: essere iscritti al relativo ordine professionale. Per il personale amministrativo/operatori di sportello sociale: diploma di scuola secondaria di II grado (titolo di studio minimo richiesto) con esperienza professionale almeno biennale. Tutte le figure devono essere in possesso della Patente Categoria B ed essere automunita/o. La costituzione della short list avverrà tramite un colloquio.

La domanda, reperibile con il relativo avviso sui siti web www.cooperativaassel.org e www.agenziaagora.org, debitamente compilata, dovrà essere presentata all’indirizzo info@cooperativaassel.org avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura “Candidatura - Servizi affidati dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli” ed indicando la posizione per la quale si partecipa. È possibile candidarsi per un solo profilo professionale.