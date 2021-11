Onore, amore e vendetta: Aurelio e Paolo Pollice nella "La trilogia popolare di Giuseppe Verdi"

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” presenta per la rassegna TermoliMusica al concerto "La trilogia popolare di Giuseppe Verdi – Onore, amore e vendetta!" del duo pianistico composto da Aurelio e Paolo Pollice, in programma alle ore 18, presso la sala cinema Sant'Antonio di Termoli.

Aurelio e Paolo Pollice svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane e all’estero, in numerosi concerti per pianoforte a quattro mani, due pianoforti e orchestra, insieme a celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca; hanno inotre registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini.