Airino Basket Termoli sconfitto a Campobasso 57-28

TERMOLI. In campo anche l'Airino Basket Termoli, che ha perso a Campobasso, contro l'Ennebici, 57-28.

Partita dai due volti coi primi due quarti appannaggio dell'Airino, che chiude avanti di 11, grazie a una buona difesa che mette in difficoltà i locali con percentuali bassissime. Negli altri due quarti completo dominio dei ragazzi di coach Ladamorsi, che trovano una quadra offensiva contro la zona dei gialloblù e in difesa "mordono" e sporcano tutti i tiri e passaggi possibili concedendo solo sei punti in due quarti. Si registra un infortunio importante in casa dei Termoli che già dal primo quarto perdono Cau, determinante già in avvio di partita. Fari puntati al prossimo turno in casa contro l'Unibasket Lanciano.

Il tabellino dell'Airino basket Termoli.

Pascucci, Smith 7, Gioia 3, Ciuffreda, Risolo 3, Rotondo 5, Spontoni 2, Nucci, Barrasso 8, Silos, Cau 3.

All. Coppola

Parziali:

6/13 1 q

11/22(5/9) 2q

34/23 (23/2) 3 q

57/28 (23/4) 4 q.

Arbitri: Borraccia G., Mariani R. dell'Aquila.