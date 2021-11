TERMOLI. Un nuovo libro di don Marcello Paradiso (vicario generale della Diocesi di Termoli-Larino), frutto della ricerca sul rapporto tra pensiero filosofico e pensiero teologico, ambiti di insegnamento pluridecennale. Dopo il rapporto (nel testo Mistica e Nichilismo) tra espressioni mistiche europee e cultura dell’Occidente dell’età moderna e postmoderna, quest’ultimo lavoro (Identità, Alterità, Riconoscimento. Sulle relazioni umane e divine, Cittadella Editrice, Assisi 2021), affronta tematiche classiche del pensiero occidentale, presenti non solo in pensatori cristiani ma anche in autori comunemente e superficialmente presentati come critici verso l’eredità del pensiero giudaico-cristiano. Le correnti del personalismo, esistenzialismo, dialogismo e categorie filosofiche come identità, alterità, riconoscimento, relazione, incontro, che hanno profondamente inciso nella cultura del Novecento europeo, sono il terreno fertile sul quale sorge e si fonda la società europea, pur nelle sue diverse declinazioni e versioni a volte aspre e conflittuali.

La tesi proposta nel libro è presto detta: nella cultura europea continua a scorrere comunque un fiume carsico di linfa cristiana, nonostante palesi posizioni estremamente dialettiche; un pensiero onestamente critico non può non riconoscerlo. Non è illusorio ottimismo nutrire la speranza che tale eredità continui ad essere indispensabile per il futuro della nostra civiltà.

Non si nasconde la pretesa di affrontare problematiche molto attuali e interrogativi presenti nell’agorà della cultura contemporanea, non tanto per offrire risposte preconfezionate, quanto piuttosto per contribuire al confronto e al dialogo tra diverse prospettive.