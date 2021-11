La Cooperativa Sociale Sirio cerca tre assistenti sociali su Larino

LARINO. SIRIO, Società Cooperativa Sociale, indice una procedura selettiva per titoli e colloqui per la selezione di n. 3 Assistenti Sociali da inserire nel Servizio Sociale Professionale dell’ATS di Larino.

I requisiti per accedere sono i seguenti:

· Essere in possesso di Diploma di Laurea di Assistente Sociale (Classe L39 e/o LM87);

· essere iscritti all’Albo A o B dell’Ordine degli Assistenti Sociali;

· essere in possesso della Patente Categoria B;

· essere automunita/o.

I candidati interessati dovranno trasmettere il proprio curriculum vitae in formato europeo, corredato da copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il giorno 18 novembre 2021 al seguente indirizzo PEC: sirio.coop@pec.it.