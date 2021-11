CAMPOBASSO. Nel corso di un incontro svoltosi presso l’aula Magna dell’Istituto Pilla, L’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio di Campobasso ha presentato i prodotti finali realizzati dagli alunni sotto la guida dei docenti specializzati, a conclusione del progetto regionale ScuoLab, in collaborazione con gli Enti partners.

Hanno partecipato all’incontro, oltre alla dirigente dell’Istituto, professoressa Anna Ciampa, il dottor Di Paolo, in rappresentanza dell’USR Molise, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Roberto Di Baggio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il sindaco di Riccia, Pietro Testa, il presidente del Collegio dei Geometri di Campobasso, geometra Marco D’Angelo, e in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi Molise, il dottor Gennaro Carlone.

Nell’occasione sono state anche sottoscritte da parte della Dirigente dell’Istituto Tecnico Pilla, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra) le convenzioni con l’ordine dei Geologi del Molise e il Collegio dei Geometri della Provincia di Campobasso, per una futura collaborazione nell’ambito dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023.

Grazie al protocollo d’intesa firmato in epoca pre-Covid dal Comune di Campobasso con l’Istituto Tecnico Pilla, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio e il collegio dei geometri di Campobasso, gli studenti hanno lavorato per effettuare il censimento della segnaletica stradale verticale di una parte del territorio comunale di Campobasso, coadiuvati dai geometri iscritti al Collegio di Campobasso, arrivando poi a produrre un database della segnaletica che troverà impiego nel sistema informativo in sviluppo presso il Comune di Campobasso.

“Ciò che è stato realizzato grazie all’operatività delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Pilla indirizzo ITCAT che si sono interfacciati con le professionalità presenti sul territorio - ha sottolineato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – è frutto di una collaborazione costante che ha reso, tra le altre cose, gli studenti consapevoli di quanto sia importante il contributo di ognuno per la gestione della vita comunitaria di una città, in qualunque settore.

La filiera istituzionale creata con questo progetto – ha aggiunto il sindaco - e con il protocollo d’intesa firmato dal Comune di Campobasso con il Collegio dei Geometri e l’Istituto Pilla, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio permetterà all’Amministrazione, attraverso uno scambio sia didattico che di informazione e di collaborazione altamente costruttiva per tutti, di adempiere agli obblighi di creazione e gestione dell'anagrafica stradale verticale.”

L’altro progetto a cui gli studenti hanno lavorato e che hanno presentato nel corso del convegno è quello legato alla riqualificazione del Bosco Mazzocca di Riccia che sarà messo a disposizione del Comune di Riccia attraverso la realizzazione di file in formato DWG e PDF e di un plastico ad hoc realizzato con la stampante 3D.