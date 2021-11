TERMOLI. L’Istituto Alberghiero di Termoli “Federico di Svevia” cerca tre esperti psicologi per l’inserimento nei progetti didattici ed educativi che la scuola sta portando avanti.

I bandi, firmati dalla dirigente scolastica Maria Chimisso, scadono il prossimo 18 novembre alle ore 12.

Il primo bando è per la ricerca di un esperto psicologo per un progetto relativo ad uno sportello psicologico per gli alunni della durata di 20 ore.

Il secondo bando, relativo ad un monte ore complessivo di 60 ore, è per ricercare un professionista esperto per la realizzazione di uno sportello psicologico per il personale.

Il terzo bando, invece, è relativo ad il progetto “Summer School”, per la realizzazione di interventi a favore degli studenti per complessive 40 ore con l’obiettivo di puntare al “recupero della socialità”.

Le modalità di presentazione delle candidature sono specificate all’interno dei bandi in allegato al codesto comunicato stampa.

Come detto le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 18 novembre.