Inchiesta diga di Chiauci, udienza aggiornata al 18 gennaio 2022

VASTO. Si è tornati in aula presso il Tribunale di Vasto per l'inchiesta sulla diga di Chiauci. Sono 8 gli indagati accusati a vario titolo per i reati di peculato, abuso di ufficio e appropriazione indebita per indennità di rimborso e spese non dovute. Si tratta di M.F., M.M., N.S., A.S., D.G.S., S.G., B.G., L.B.G.

Nella giornata di oggi sono stati discussi i testi della Procura. Il presidente Bruno Giangiacomo, affiancato dai giudici Stefania Izzi e Rosanna Buri,ha rinviato l'udienza al 18 gennaio 2022.

In aula erano presenti i legali degli indagati: Pierpaolo Andreoni, Antonino Cerella, Rosalba Maselli, Arnaldo Tascione, Giuliano Milia, Consuelo Di Martino, Italo Colaneri, Bora Giovanni e Michele Leale.