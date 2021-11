Azione Civile Molise, l’avvocato Alfonso Mainelli nuovo responsabile politico e portavoce

MOLISE. L’Avvocato Alfonso Mainelli, attivista ambientale, fortemente legato al Molise e con una ostinata volontà a non volersi rassegnare ad una condizione di subalternità e di negazione dei diritti, come quello alla salute, impostici da una classe politica inadeguata, è il nuovo Responsabile Politico e Portavoce per il Molise di Azione Civile.

Il movimento politico fondato dall’ex Magistrato antimafia Antonio Ingroia, Azione Civile, rafforza la sua vocazione ad essere sempre di più punto di riferimento politico dei movimenti territoriali che lottano per l’attuazione della Costituzione.

Con la nomina di Alfonso Mainelli viene anche costituito il Coordinamento regionale con Giovanna Iacovino Responsabile Democrazia Paritaria, Diritti; Nicola Frenza Responsabile per l’Ambiente e Nicola Lanza Responsabile Organizzazione.