TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare le SSLL al concerto

La voce, il jazz del duo Emilia Zamuner (voce) e Paolo Zamuner (pianoforte), il giorno 21 novembre 2021 alle ore 18.00 presso la Sala Cinema S. Antonio di Termoli, dove eseguiranno brani di Ellington, Jobim, Goodman, Rodgers, Gray, Arlen e Charmichael.

Emilia Zamunerè un’artista acclamata da pubblico e critica, e svolge un’intensa attività concertistica in numerose città italiane e straniere (tournée in Spagna, Macedonia, Francia, Portogallo, Germania, Belgio, Turchia, Svezia, Svizzera, Kazakistan). È stata tra le cinque finaliste del prestigioso “Ella Fitzgerald Competition” di Washington (unica artista italiana) e ha vinto con grande successo di pubblico e di critica il secondo premio nel 2019, oltre ai premi Albatros (2018), “Premio Internazionale Massimo Urbani” e premio “Vita Vita” (2016). Ha partecipato a prestigiosi festival, tra cui “Umbria Jazz”, “Lucca jazz donna”, Festival di Cartoceto, Festival di Civitanova, Ionio Jazz Festival, Macerata jazz, Roccella Jazz Festival. È stata inoltre ospite in trasmissioni televisive su RAI 3, Rai 2, Canale 21, RAI Italia, Tele Norba, eha inciso numerosi lavoro discografici, tra cui per la casa Philology in quartetto e per la Abeatrecords in duo.

Paolo Zamunersi esibisce in duo con la cantante Emilia Zamuner, in trio con i musicisti Aldo Capasso e Marco Gaglino con i quali sta sviluppando nuove sonorità ed idee da applicare al jazz inserendo brani non propriamente appartenenti alla tradizione con contaminazioni proveniente anche dalla musica classica (Bach, Ravel). Ha preso parte a diversi festival musicali,tra cui “Anacapri fa musica” e “Cultur Beat Meeting”, e ha inoltre preso parte ad alcuni spettacoli teatrali con l’attrice Silvia Siravosotto l’attenta regia dell’attore Mariano Rigillo, esibendosi in diversi teatri romani. Ha partecipato all’iniziativa europea “Piano City” riscuotendo un ottimo successo. Si è esibito a Budapest presso il “Budapest jazz Club” e ha effettuato tournée in Spagna e Germania.