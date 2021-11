CAMPOBASSO. Un ambito delicato, che è necessario conoscere per capire come approcciarsi a persone particolarmente fragili e come guidare i più giovani in questo apprendimento speciale.

È quello della salute mentale, mondo in cui operano molte associazioni di volontariato del Molise e che sarà al centro del convegno in programma venerdì 19 novembre 2021 nella sala Esposizioni del Circolo Sannitico di Campobasso, in piazza Pepe, a partire dalle ore 16.30.

L’iniziativa è stata organizzata da Progetto Itaca(organizzazione che si occupa delle persone affette da disagi psichici edei loro familiari),in collaborazione con CSV Molisee si rivolge a dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’evento ha un duplice scopo: informare sulle patologie psichiche quanti si occupano quotidianamente di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita e lanciare un messaggio forte, che parla della necessità di adottare tutte le misure utili a prevenire i disagi mentali.

I lavori saranno aperti dai saluti delle istituzioni, dopodiché Marialuisa Forte, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Campobasso,introdurrà gli argomenti oggetto del convegno. Quindi si alterneranno gli interventi dei relatori. Ughetta Radice Fossati, in qualità di segretario generale della Fondazione Progetto Itaca, parlerà dalla storia dell’associazione delle attività che vengono svolte e degli obiettivi in cima alle priorità dalla onlus.

Il direttore del Centro di Salute Mentale di Campobasso FrancoVeltro esporrà la sua relazione in merito all’importanza diaprire una riflessione sulla salute mentale nelle scuole.

I dettagli del progetto formativo e informativo indirizzato alle scuole medie e superiori saranno illustrati daFelicia Giagnotti, presidente della Fondazione Progetto Itaca.

Dopo il coffee break, la parola passerà alla platea composta da presidi e professori. Gli addetti ai lavori del mondo dell’istruzione potranno rivolgere domande ai relatori e approfondire le tematiche che sono al centro del convegno.

L’occasione segnerà l’avvio del progetto ‘Salute mentale: prevenzione nelle scuole’che prenderà forma nei primi mesi del 2022 in Molisee in tutta Italia, grazie a Progetto Itaca.

La giornata ha ricevuto il patrocinio del Comune di Campobasso ed è il frutto della sinergia tra diverse associazioni, in quanto ha visto il supporto anche di Action AidMolise e di Valori in corso.

Per accedere alla sala occorre essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.