Termoli calcio 1920 in campo a Sesto Campano: 45 minuti a disposizione per rimontare Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Giorno di recuperi in Eccellenza e in campo scende a Sesto Campano, per la seconda volta in dieci giorni, il Termoli calcio 1920, a caccia della decima vittoria su 10 incontri.

La partita sospesa venne sabato 6 novembre per infortunio alla fine del primo tempo dell’arbitro D’Addato. Saranno recuperati i secondi 45 minuti, in cui i giallorossi dovranno dare il tutto per recuperare lo svantaggio di 1-0, risultato maturato al momento dell'infortunio arbitrale e così continuare a guidare il campionato con un vantaggio rassicurante su gli inseguitori.

Domenica scorsa è cambiato il primo inseguitore, dopo la vittoria contro il Castel di Sangro e il contemporaneo pareggio dell'Olympia Agnonese, al secondo posto si è inserito il Campodipietra oggi a due punti, ma un’eventuale vittoria giallorossa oggi pomeriggio porterebbe i ragazzi di Esposito a 5 punti, prima del delicatissimo ritorno di Coppa Italia dopo il 3-0 subito nella gara di andata 15 giorni.

Secondo le disposizioni della società ospitante, la partita si giocherà a porte chiuse.