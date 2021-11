TERMOLI. Fondatrice del Movimento dei Focolari, tra le donne più influenti della storia della Chiesa del nostro tempo, Chiara Lubich (1920-2008) è nota al grande pubblico anche per le molte pubblicazioni di carattere spirituale che ci ha lasciato in eredità e che già nel 1995 le valse il prestigioso premio Uelci (Unione Editori e Librai Cattolici Italiani) come “migliore autore dell’anno”.

Fin dagli anni ’90, la Scuola Abbà ne studia il pensiero e gli scritti con un approccio spiccatamente transdisciplinare che vede impegnato, in un serrato dialogo di studio e vita, un qualificato team internazionale di professori e studiosi di varie materie: dalla teologia alla filosofia, dalle scienze della natura alla matematica, dal diritto alla politologia, passando ovviamente per la filologia, la linguistica, la letteratura e le scienze della traduzione, discipline coinvolte in prima linea, per il loro peculiare statuto epistemologico, nello studio e nell’ermeneutica delle parole della Lubich. Ed è proprio al lavoro degli studiosi di queste materie che si deve l’ultima fatica editoriale, in ordine di tempo, dedicata all’autrice trentina, nel contesto delle celebrazioni svoltesi lo scorso anno in tutto il mondo per il centenario della sua nascita.

«In questi testi – si legge nella premessa al libro, a firma di Anna Maria Rossi curatrice, con Vincenzo Crupi, del volume – la parola si fa dono di una dimensione esperienziale profonda e inedita, assumendo non di rado i toni e lo stile del discorso poetico, attingendo ad un patrimonio di immagini e metafore che offrono anche spunti per raffronti intertestuali».

Tra gli autori del libro anche don Claudio Cianfaglioni, parroco della Comunità Pastorale di Larino, teologo ed italianista.

Chiara Lubich in dialogo col mondo. Prospettive interculturali, linguistiche e letterarie nei suoi scritti, a cura di A.M. Rossi e V. Crupi, Rubbettino editore, 2021.