Il Santo Viaggio in Famiglia, pregando il Salmo Responsabile della Liturgia della Parola

TERMOLI-LARINO. Prepariamo ‘Il giorno del Signore’ Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola.



Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme:Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen



Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il salmo celebra la sovranità di Dio su tutto il mondo. Nulla sfugge a Dio; il suo disegno salvifico nel mondo è saldo e per esso tiene saldo il mondo. Il Signore di fronte all'agitarsi degli uomini ci invita a confidare nel suo amore che tutto vince. Egli fa si che tutto possa concorrere al bene e non ci prova al di sopra delle nostre forzeIl disegno salvifico di Dio, che è Cristo e la sua Chiesa non potrà mai essere abbattuto dalle “acque impetuose” dei popoli in agitazione (Cf. Ap 17,15).



Insieme: Il Signore regna, si riveste di splendore( Salmo a cori alterni Genitori-Figli)



Il Signore regna, si riveste di maestà:

si riveste il Signore, si cinge di forza.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.



Stabile è il tuo trono da sempre,

dall'eternità tu sei. Insieme…

Alzarono i fiumi, Signore,

alzarono i fiumi la loro voce,

alzarono i fiumi il loro fragore

Più del fragore di acque impetuose,

più potente dei flutti del mare,

potente nell'alto è il Signore.



Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!

La santità si addice alla tua casa

per la durata dei giorni, Signore.







Insieme: Il Signore regna, si riveste di splendore.



Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto.

Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.



Tutti insieme:

O Signore, le tue testimonianze sono affidabili, tu compi in noi ciò che la tua Parola annuncia. Fa della nostra famiglia, una piccola Chiesa domestica, dove tu stabilisci la Tua Presenza. In modo che la nostra vita sia sostenuta dal Tuo amore e la nostra vita possa essere illuminata dalla fede e svolgersi secondo il comandamento dell’amore.



Impegno per la settimana.Vogliamo essere attenti gli uni agli altri e tendere sempre al servizio reciproco, perché il Signore possa essere in mezzo a noi.



Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.



Letture della Liturgia della Parola odierna.

Daniele 7,13-14.