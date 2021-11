MOLISE. In questi giorni, diversi esponenti politici in tutta Italia hanno protocollato una mozione pronucleare a sostegno della proposta lanciata da CasaPound. "#italiapotenzanucleare", è questo lo slogan che i militanti di CasaPound Italia hanno portato fin dentro i comuni italiani.

"L'indipendenza energetica deve essere tra i primi punti dell'agenda di Governo del nostro Paese. - afferma CasaPound - Non possiamo permetterci di continuare a rimanere indietro su questo argomento vitale per la Nazione. Se dall'alto non c'è la volontà di portare avanti una campagna in questo senso, ripartiamo dai comuni, più vicini alle problematiche che colpiscono le famiglie, tra cui il caro bollette, diretta conseguenza della mancanza di una politica in campo energetico. Stiamo pagando anni di miopia: è ora di cambiare rotta".