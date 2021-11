CAMPOBASSO. Sono state presentate oggi a Palazzo San Giorgio, dall’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella le iniziative che verranno realizzate dall’Amministrazione Comunale di Campobasso in occasione della SERR, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Il Comune di Campobasso ha infatti aderito alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, condividendone l’organizzazione con l’Ufficio Europe Direct della Provincia di Campobasso, con un calendario di eventi che si svolgeranno dal 20 al 28 novembre, come in migliaia di città di tutta Europa accomunate dalla condivisione di quest’importante appuntamento di informazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione e la prevenzione dei rifiuti.

“Attraverso un fitto calendario di iniziative che realizzeremo insieme ai nostri partner che ringrazio per la disponibilità completa che ci hanno mostrato– ha detto l’assessore all’Ambiente Simone Cretella –nel corso della settimana che dal 20 novembre e fino al 28, riproporremo, in diversi modi e con differenti appuntamenti, quelle azioni che vengono attuate durante la SERR e che riguardano le cosiddette “3R”, ovvero, riduzione, riuso e riciclo.Ovviamente, tutto parte dalla necessità insopprimibile di incentivare la riduzione dei rifiuti che dovrebbe essere sempre la vera priorità. Infatti – ha spiegato Cretella - ridurre vuol dire in primo luogo effettuare una rigorosa prevenzione e riduzione alla fonte. Per passare poi all’opzione successiva che è quella di riutilizzare i prodotti.Questo include anche la preparazione per il riutilizzo. Infine, la terza priorità è il riciclo dei materiali.Alle 3R si aggiungono le azioni di Clean-up.Per contrastare i suoi effetti negativi, la SERR incoraggia i partecipanti a educare i loro pari sulla prevenzione dei rifiuti; e per ripulire quelle aree in cui i rifiuti ostacolano il corretto funzionamento degli habitat naturali e umani.”

La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Questo il calendario degli eventi in programma a Campobasso:

20/11, Riduciamo la Co2 con nuovi alberi in città, presso istituti scolastici Petrone e Montini

20/11, Porte aperte al Centro di Riuso Ass.ne Task Force

24/11, Riduco/Riuso/Riciclo: educazione ambientale presso Centro di Raccolta Comunale – Istituto Petrone di Campobasso

25/11, Riduco/Riuso/Riciclo: “+ Borracce – bottiglie di Plastica” educazione ambientale presso Istituto Petrone di Campobasso, in collaborazione con EuropDirect-Provincia di Campobasso

26/11, ore 18.00: “Meno rifiuti col sapone fatto in casa”, laboratorio autoproduzione con Ass.ne ANFASS presso Bibliomediateca Comunale

26-27-28/11, “RiciclOlio”, campagna raccolta olio alimentare esausto, presso area ex stadio Romagnoli.

27/11, “Meno plastica con l’acqua del Sindaco” – Inaugurazione Casina dell’Acqua presso quartiere Parco dei Pini

27/11, Porte aperte al Centro di Riuso - Ass.ne Task Force

28/11,Inaugurazione tour nei quartieri “Isola ecologica Mobile” in collaborazione con la SEA