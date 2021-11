Il MacTe presenta ‘Le 3 ecologie’ a cura di Caterina Riva

TERMOLI. Il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli è lieto di annunciare la prima mostra curata dalla Direttrice Caterina Riva per le sale del museo, Le 3 ecologie aprirà al pubblico dal 2 febbraio al 15 maggio 2022.

Le artiste, gli artisti e i collettivi invitati alla mostra tracciano mappe eccentriche che si spingono dal Mediterraneo fino al Pacifico e all'Artico e delineano contesti ambientali ibridi, sognati, contaminati, stimolando la nostra percezione attraverso opere (film, installazioni, pittura, disegni, fotografie) messe in relazione nelle sale del MACTE.

Il titolo della mostra riprende il saggio del 1989 del filosofo francese Felix Guattari, che delinea tre ecologie: quella dell'ambiente, quella sociale e quella mentale. La mostra, pensata e posticipata a più riprese a causa della pandemia, darà spazio a opere e ricerche che si sono spesso confrontate con luoghi sia a livello estetico che sociale, e che declinano il rapporto tra natura e cultura in base a diverse coordinate geografiche. Le 3 ecologie sarà articolata in tutti gli spazi del museo e si può immaginare come un organismo nel quale coesistono persone, materiali ed idee.