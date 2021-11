MOLISE. Ava Hangar ormai popolarissima Drag Queen italiana, nonché Miss Drag Queen Italia in carica per ben due anni, 2019 e 2020, parteciperà - indossando le originali creazioni firmate SisHandmade - alla prima edizione italiana del reality show americano Drag Race in onda dal 19 novembre su Discovery Plus.

Ava– al secolo Riccardo Massidda - è tante cose per le due stiliste termolesi, Alessandra e Mariateresa Benaduce: un’amica, un progetto artistico ma anche una vera e propria scommessa per la loro professione che le vede impegnate da ormai diversi anni in qualsiasi progetto artistico preveda le loro competenze non soltanto sartoriali, ma anche scenografiche e teatrali.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, le professioni creative - come le altre e forse anche di più - sono messe a dura prova e l’approdo ad una trasmissione di portata nazionale di Ava Hangar, con la sfavillante collezione di abiti firmati SisHandmade, è sicuramente un forte messaggio di speranzaper la sartoria del borgo di Termoli ma anche per tutti gli artisti che stanno stringendo i denti per non rinunciare al proprio lavoro.

Ovviamente, quello tra Ava Hangar, le stiliste di SisHandmadee Termoli è un legame fecondo, appena due anni fa veniva prodotto e interamente realizzato a Termoli da Francesco Pascucci il video-spot promozionale di Tender - Spartito Dissonante per una Drag Queen, performance itinerante che ancora oggi Ava Hangar è invitata a presentare nelle più importanti città italiane.

In effetti, quando Ava non ancora raggiungeva i suoi primi traguardi, Miss Drag Queen Piemonte e Val D’Aosta e poi il titolo di Miss Drag Queen Italia, fu proprio la nostra cittadina, la nostra gente e la nostra cara sartoria SisHandmadead accoglierla per realizzare quel video che poi divenne il suo biglietto da visita.

Facciamo dunque i complimenti alla nostra Drag preferita aspettando di scoprire quali abiti le nostre concittadine, Alessandra e Mariateresa, abbiano realizzato per Drag Race Italia. Nel frattempo, però, vi ricordiamo che la sartoria SisHandmade – via Duomo 48 A, Termoli, è una fucina di idee e la loro collezione autunno inverno vi aspetta in bottega!