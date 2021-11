TERMOLI. Una giornata in piazza Monumento per il diritto allo studiO. E' quella organizzata da Rifondazione comunista per domani, sabato 20 novembre.

«Nel 1954 le Nazioni Unite istituirono la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da allora le condizioni di vita di bambini e bambine non è migliorata nel mondo, nonostante quella dichiarazione alla quale non hanno fatto seguito azioni precise. I diritti alla salute, allo studio, al gioco, ad un ambiente naturale e sociale vivibili, sono vanificati in troppi luoghi del mondo e non solo in quelli più poveri o offesi dalla guerra.

Anche nei paesi cosiddetti “sviluppati” vengono violati diritti fondamentali, che compromettono il futuro dei più giovani.

Rifondazione Comunista richiama l'attenzione sul diritto allo studio, sempre meno garantito nel nostro paese, nella giornata in cui l'opinione pubblica dovrebbe concentrarsi su coloro che andrebbero più tutelati. La pandemia ha solo accentuato e messo in evidenza problemi esistenti da decenni, con i sistematici tagli a tutto il sistema di istruzione, riforme che ne hanno fatto regredire l'efficacia, la precarizzazione endemica di docenti e personale ATA, una progressiva subordinazione a imprese e mercato, sempre più lontani dai bisogni reali della società.

Non a caso siamo agli ultimi posti in Europa per diplomati e laureati.

Di fronte a tutto questo denunciamo l'uso degli ingenti fondi europei da parte del governo Draghi per il PNRR ad esclusivo vantaggio delle imprese, in modo diretto e indiretto, non per eliminare le classi pollaio, non per combattere l'abbandono scolastico, non per rendere sicure le scuole e i trasporti, non per un libero accesso alle Università, non per “rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Rifondazione Comunista/Sinistra Europea sarà in questi giorni nelle scuole e nelle piazze a rivendicare la Scuola della Costituzione!

Per il Molise, il volantinaggio si effettuerà il prossimo 20 novembre 2021 (sabato), a Termoli a partire dalle ore 10.30 in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento) lato Scuola Primaria “Principe di Piemonte”.