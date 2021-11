Iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Fioriscono le attività sul territorio in vista dell'imminente Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'istituto Boccardi-Tiberio ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

In occasione del 25 novembre, la scuola ha organizzato una settimana di dibattiti, reading, proiezioni di film in collaborazione con Amnesty International, LiberaLuna Onlus, EuropeDirect Molise.

Tra queste una mostra organizzata dagli studenti.