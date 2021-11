Strategie comunicative, il consiglio regionale attiva profilo su Instagram

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, nell’ambito delle strategie per la comunicazione previste dal Piano della Comunicazione pubblica dell’Assemblea, con il coordinamento e la direzione del Segretariato generale, ha aperto e reso operativo un nuovo profilo ufficiale sul social network Instagram denominato consiglio.regionale.molise.

La presenza dell’Assemblea legislativa regionale su Instagram segue quelle già attive su Facebook e su YouTube.

“Riteniamo fondamentale –ha detto il Presidente del Consiglio regionale Micone- l’utilizzo dei social network quali strumenti efficaci per informare direttamente i cittadini, i portatori di interesse e le altre istituzioni locali, territoriali, nazionali ed europee, sull’attività dell’Assise regionale, sia per quanto riguarda la produzione normativa, regolamentare e amministrativa, che per quanto concerne le posizioni ufficiali assunte dal massimo organo di rappresentanza politica assembleare della regione. I vari pubblici devono poter scegliere anche i canali social, accanto ai media tradizionali e alle altre forme di comunicazione, per ricevere informazioni precise, complete ed ufficiali al fine di svolgere sia il compito di controllo democratico sia per comprendere l’evoluzione normativa e amministrativa regionale, al fine di coglierne le diverse opportunità offerte. L’Ufficio di Presidenza con unanime intento in questi anni ha inteso investire impegno e operatività in una comunicazione istituzionale obiettiva, lontana da personalismi, completa nella esposizione, non urlata o propagandistica, ma al di sopra delle parti e capace di riportare con obbiettività le determinazioni assunte dall’Assemblea e dai suoi organi, senza inappropriate esaltazioni o mortificazioni né delle posizioni della maggioranza né delle minoranze. Abbiamo per questo affidato la cura di questo strategico settore direttamente al Segretariato generale, e allo staff specialistico ad esso sottoposto, per garantire e tutelare i ruoli dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, dei vari organi dell’Assemblea e non ultimo dell’Esecutivo. Instagram proseguirà su questa strada già tracciata”.