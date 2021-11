TERMOLI. Il progetto #ioleggoperché è alle porte con la sua edizione record: sono 3.410.023 gli alunni coinvolti, 20.388 le scuole iscritte (circa il 35% delle scuole italiane) e 2.743 le librerie aderenti alla grande iniziativa sociale che ha portato nelle biblioteche scolastiche italiane 1 milione e 400mila libri nuovi in cinque anni.

La sesta edizione – che vede il periodo delle donazioni dal 20 al 28 novembre 2021 – è realizzata con un sinergico lavoro di squadra dall’Associazione Italiana Editori (AIE), con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si conferma inoltre la collaborazione con l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), il supporto di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il contributo di Pirelli e il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai per il Sociale.

Dal 20 al 28 novembre prossimi nelle oltre 2.700 librerie che hanno aderito al progetto, tutti potranno contribuire a cambiare le cose, donando un libro a una scuola, scegliendo un titolo che ritengono immancabile in una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti o semplicemente in base alle proprie preferenze. In libreria, ogni volume donato verrà identificato con un adesivo sul quale il donatore potrà lasciare per sempre la sua dedica. È un gesto semplice, ma può fare la differenza perché soltanto chi è circondato di libri diventerà un lettore e il desiderio è che i ragazzi a scuola abbiano biblioteche dove scegliere le loro letture preferite.

L’indagine condotta dall’Ufficio Studi AIE su 2.600 scuole (su un totale di 13.000) aderenti all’edizione scorsa ha evidenziato infatti una significativa crescita dell’impatto di #ioleggoperchè sulle biblioteche scolastiche italiane, in particolare in tempo di Covid-19. La ricerca ha messo in luce sia l’azione incisiva del progetto sulla promozione della lettura tra gli studenti già dall’infanzia, che l’arricchimento delle biblioteche scolastiche con libri nuovi maggiormente rispondenti ai linguaggi delle generazioni più giovani.

La partecipazione delle librerie è straordinaria con 2.743 punti vendita aderenti (rispetto alle 2.577 dell’anno scorso). Sulla piattaforma on line www.ioleggoperche.it i gemellaggi attivati tra scuole iscritte e librerie aderenti – il cuore del meccanismo che fa funzionare il progetto – sono ben 52.507 (rispetto ai 31.292 gemellaggi del 2020).

Domenica 28 novembre si chiude la prima fase, quella delle donazioni del pubblico e il testimone passerà agli editori aderenti all’iniziativa, che raccoglieranno con il contributo editori 100.000 libri da destinare alle biblioteche e che verranno ritirati dalle scuole, sempre in libreria, nella seconda.

A Termoli, la libreria Fahrenheit raccoglierà i libri acquistati e donati dai propri lettori alle biblioteche delle seguenti scuole di Termoli: Scuola dell’Infanzia di Via Tremiti, Scuola dell’Infanzia di Via Catania, Scuola dell’Infanzia di Via Cina, Scuola Primaria di Via Maratona, Scuola Media “Bernacchia” di Via Cina, Scuola Primaria di Via Dei Faggi, Scuola dell’ Infanzia di Via S. Maria degli Angeli, Scuola Primaria di Via S. Maria degli Angeli, Scuola dell’ Infanzia di Via Stati Uniti, Scuola Primaria di Via Stati Uniti, Scuola Media “A. Schweitzer” di Via Perrotta, Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” di Via XX Settembre, Scuola Primaria “Principe di Piemonte” di P.zza Vittorio Veneto, Scuola dell’infanzia di C.da Pantano Basso, Scuola Primaria di C.da Pantano Basso, Scuola Media “O. Bernacchia” di P.zza Vittorio Veneto, Scuola dell’ Infanzia di Via Volturno, Liceo Artistico di Via Corsica; alle biblioteche delle seguenti scuole di Guglionesi: Scuola dell’ Infanzia di Via Catania; alle biblioteche delle seguenti scuole di San Martino in Pensilis: Scuola Primaria di Via Po, Scuola dell’Infanzia di Via Dante, Scuola Media di Via F.lli Fusco 2; alle biblioteche delle seguenti scuole di Ururi: Scuola dell’ Infanzia “Gravino” di Via della Libertà, Scuola Primaria di Via Provinciale, Scuola Media di Via Provinciale; alle biblioteche delle seguenti scuole di Portocannone: Scuola dell’ Infanzia di Trav. Di Via F. Jovine, Scuola Primaria di Via Gramsci, Scuola Media di Via Jovine; alle biblioteche delle seguenti scuole di Petacciato: Scuola dell’Infanzia di Via Adriatico, Scuola Primaria di Via Pietravalle, Scuola Media di Via Piano dei Trangioli.