TERMOLI. Martedì prossimo alle ore 15,30, nella sala consiliare del Comune di Termoli, si terrà la premiazione del primo contest fotografico La Termoli Che “Mi Piace”.

L’iniziativa dedicata a fotografi non professionisti è stata divisa in due categorie: “Resident” e “Tourist” dando la possibilità a tutti di inviare fino a tre fotografie per proporre gli scatti più belli della città adriatica.

Settantuno in tutto le foto inviate e che sono state pubblicate sulla pagina Facebook “La Termoli Che Mi piace”.

La classifica dei vincitori, tre per categoria, è stata stilata in base ai “like” ricevuti da tutti gli scatti sulla pagina social nel periodo intercorso tra l’1 luglio e il 31 agosto scorsi oltre ai voti assegnati da una apposita giuria di fotografi professionisti che si è riunita dopo la conclusione del contest.

Alla premiazione sarà presente l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, il dirigente del Settore Sport, Turismo e Cultura del Comune di Termoli Carmela Cravero, la giuria di fotografi e una delegazione di commercianti che ha contribuito alla realizzazione del contest fotografico.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook: Comune di Termoli e La Termoli che mi piace.

Successivamente, tutte le fotografie realizzate saranno riproposte sulle pagine social del Comune di Termoli.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.