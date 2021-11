Brusco stop del Termoli 2016, battuto 3-1 dallo Spinete

TERMOLI. Si ferma la corsa del Termoli 2016. La foto allegata al servizio che mostra il viso del tecnico Nicola Lallopizzi a fine partita è l’istantanea perfetta dello stato d’animo che si respirava al 90‘, dopo la brutta sconfitta - giocata a Guardialfiera -contro uno Spinete che mentalmente era più presente sul terreno di gioco.

Il 3-1 è incontrovertibile. Seppur assenze pesanti, non si può giustificare questa sconfitta con le defezioni di Scarpone e Di Biase.

In rete per gli adriatici Pardi, lo Spinete in gol con Di Stasi, Staffieri e Di Bartolomeo.