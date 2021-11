Termoli Pallavolo femminile scende in campo sul parquet di Lanciano

TERMOLI. Le ragazze della Termoli Pallavolo vanno a giocare a Lanciano, dopo la sconfitta al tie-break di domenica scorsa al PalaSabetta diciamo sconfitte ma non dome, prima di arrendersi alla quinta partita contro il Francavilla hanno venduto cara la loro pelle. Contro le lancianesi dovranno fare a meno della Cimini e questo, considerando anche il fattore campo, mette il match su binari di equilibrio.

Quest’anno le ragazze sono per la maggior parte giovanissime e quindi loro possono risultare imprevedibili, capaci di imprese impossibili come anche di cadute impensabili, ma anche queste incertezze sono il fascino dello sport in genere.