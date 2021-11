Italiangas Air Basket Termoli va sotto di 31 all'Aquila, sesta sconfitta di fila

TERMOLI. Sesta partita e sesta sconfitta per l'Italiangas Air Basket Termoli, che all'Aquila, contro il Nuovo Basket, sprofonda, perdendo di 31 punti: 88-57 il referto finale. I nuovi innesti non riescono a far invertire la tendenza e per il coach Mike Del Vecchio sarà una settimana dura, dove dovrà catechizzare a dovere i suoi cesisti, per cercare quella svolta sin qui solo avvicinata in alcune circostanze, ma mai avvenuta.