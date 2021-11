Cittadinanzattiva e la Giornata della Sicurezza alla Schweitzer

TERMOLI. Cittadinanzattiva e la Giornata della Sicurezza nelle scuole, protagonista l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionese e l’Istituto Scweitzer di Termoli

Il 22 novembre ricorre La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, un’iniziativa promossa da Cittadinanzativa dal 2002 ed istituzionalizzata con la legge 107/2015.

La sicurezza nelle scuole è promossa da Cittadinanzativa per promuovere e far crescere la cultura della sicurezza, diffondere le buone pratiche e salute a scuola.

La necessità di adeguare le scuole dal punto di vista della sicurezza strutturale resta una emergenza per il nostro Paese, così come occorre continuare a tenere alta l'attenzione e l'informazione sulla prevenzione dei rischi, ben oltre la pandemia. I dati parlano chiaro nel Molise : il 58% degli istituti scolastici è privo del certificato di agibilità statica; (61%) è di quello di prevenzione incendi; il 33% è senza collaudo statico. Nelle scuole l'impegno da tempo è al massimo per arginare il covid. Ma si continua anche a fare prevenzione ed informazione sulla sicurezza scolastica e sui rischi naturali del proprio territorio?

Gggi Cittadinanzattiva Molise ne discuterà con gli studenti e l’intera comunità scolaresca dell’ Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi e domani 23 novembre all’istituto Schweitzer di Termoli.

Si ringraziano tutti gli studenti per il percorso svolto con i monitori di Cittadinanzattiva sui temi della sicurezza, e oggi alla presenza del Dirigente Scolastico e delle Istituzioni, evidenzieranno le criticità emerse della propria scuola e ne chiederanno i miglioramenti per una scuola più sicura.

Ai dirigenti Scolastici, alle professoresse Gallina e Bondanese e alle attiviste di Cittadinanzattiva Francesca Tripoli e Roberta Colella vanno i migliori ringraziamenti per aver reso possibile questa importante iniziativa grazie alle loro sensibilità e attenzione al tema sicurezza.

“Con la Giornata puntiamo da sempre al protagonismo degli studenti perché possano vivere in ambienti scolastici sicuri ed adeguati alle loro esigenze ed essere i primi informatori presso la comunità e le famiglie rispetto ai corretti comportamenti da attuare di fronte ai rischi del territorio in cui vivono”, “Alle istituzioni chiediamo di non abbassare la guardia di fronte alla necessità di avere scuole sicure da un punto di vista strutturale ma anche di tenere alta l'attenzione sulla prevenzione dai rischi naturali, come terremoto e alluvione. Le prove di emergenza possono essere fatte, anche rispettando le disposizioni anti-Covid e non esistono deroghe a queste misure di protezione”.

Cittadinanzattiva, ANP e Dipartimento della Protezione civile hanno lanciato l'indagine “Sicurezza, qualità, benessere a scuola in epoca Covid 19”, rivolta ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, per fotografare i mutamenti relativi all’attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 relativo alla sicurezza dei luoghi di lavoro ivi compresa la scuola, per fronteggiare l’emergenza pandemica e raccogliere e condividere le buone pratiche.

“Si tratta di un primo momento di lavoro comune di ANP, Cittadinanzattiva e Dipartimento della Protezione civile, che hanno da sempre a cuore la sicurezza degli edifici scolastici. L’iniziativa che lanciamo vuole anche essere un'occasione di riflessione sull’impatto che l'emergenza ha avuto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’accentuata attenzione a questo tema.

Le domande della Survey (che è possibile trovare qui) riguardano i cambiamenti intervenuti sull’organigramma degli addetti preposti alla sicurezza e sui ruoli degli studenti per l’evacuazione; le prove di evacuazione rispetto ai diversi tipo di rischio e le aree di raccolta; le attività informative/formative rivolte a studenti e famiglie sulla sicurezza interna e sanitaria; la situazione attuale degli spazi didattici interni comuni e il ricorso a spazi esterni alla scuola; i nuovi arredi acquistati e lo smaltimento dei vecchi; le voci di utilizzo e le fonti dei finanziamenti a disposizione delle scuole; le buone pratiche realizzate e le criticità riscontrate relativamente ai temi indicati.

E’ possibile visionare la Smart box della sicurezza, prodotta da Cittadinanzattiva, con materiali utili e scaricabili gratuitamente (opuscoli, poster, video tutorial) per conoscere e fronteggiare i rischi naturali presenti sui territori e in ambito scolastico, rivolta a docenti, studenti e famiglie; presentate anche tre videopillole, con gli studenti come attori protagonisti, per avere maggiore consapevolezza dei rischi in generale, per conoscere il piano di emergenza della propria scuola e quello comunale di protezione civile. Da oggi i materiali saranno online a disposizione di tutti.