Addio al magistrato Mario Mercone, il cordoglio dell'Anm molisana

CAMPOBASSO. I magistrati Michele Russo, presidente del tribunale di Larino, e Nicola D’Angelo, procuratore capo nel capoluogo, a nome dei componenti della Giunta e degli appartenenti alla sezione molisana della Anm, esprimono il profondo cordoglio dei magistrati molisani per la scomparsa del collega Mario Mercone il quale, per alcuni decenni, ha svolto nel Molise, con rigore e competenza ineccepibili - mai peraltro disgiunte dal senso di umanità e dalla moderazione the sempre devono contraddistinguere l'azione del magistrato - le funzioni giurisdizionali, dapprima come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isemia, poi come sostituto procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso e successivamente come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso.