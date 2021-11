TERMOLI. Si concluderanno lunedì 6 Dicembre, presso la scuola di Difesa Grande le giornate dedicate allo screening gratuito della vista per ricerca dell’ampliopia, organizzato dai Lions Club Termoli Tifernus.

Un momento importante per la prevenzione che coinvolge una equipe medica-ortottica e circa ottanta bambini delle scuole di Difesa Grande e di Via Po a Termoli.

L’ambliopia, detta anche occhio pigro, è una malattia che colpisce circa il 5% dei bambini che frequentano le prime classi scolastiche. Una patologia che se non curata in tempo comporta gravi problemi in età adulta causando una notevole riduzione del visus.

Al termine delle visite i genitori dei bambini riceveranno una scheda informativa, e se necessario, verrà consigliato loro un iter di approfondimento medico.

Ancora una volta un service del Club termolese, quest’anno guidato da Vincenzo Ferrazzano, il quale ha sottolineato che i Lions, soprattutto in questi anni di pandemia, si pongono a servizio della Comunità, con lo scopo di sostenere e prevenire malattie molto diffusetra i più giovani.