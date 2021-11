Terzo settore, al via il Registro unico nazionale

CAMPOBASSO. Si rende noto che con Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato al 23 novembre 2021 il termine di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A partire da tale data, ed entro 90 giorni successivi al 23 novembre, l’Ufficio regionale del Terzo settore presso il Servizio Programmazione delle Politiche sociali avvierà il trasferimento, sulla nuova piattaforma informativa, dei dati relativi agli Enti iscritti nei preesistenti registri di settore delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale.

Pertanto, le nuove iscrizioni negli appositi registri regionali potranno essere inoltrate fino al giorno 22 novembre 2021. L’Ufficio regionale del Terzo settore fornirà la consueta assistenza e supporto, anche tramite indirizzo mail terzosettore@regione.molise.it, solo ed esclusivamente per il perfezionamento delle istanze pendenti alla data del 22 novembre 2021.

A partire, invece, dal giorno 24 novembre 2021 le nuove istanze di iscrizione dovranno essere inviate, dagli Enti del Terzo settore, direttamente sull’apposita piattaforma ministeriale alla quale si potrà accedere tramite SPID (almeno di secondo livello) o tramite CIE.

Si precisa che, a partire dal 21 febbraio 2022, l’Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore avrà 180 giorni di tempo per verificare le posizioni dei singoli Enti i cui dati sono stati trasferiti al RUNTS dagli appositi registri regionali.

Si ricorda che le procedure semplificate per modificare gli statuti sono vigenti fino al 31 maggio 2022.

Maggiori informazioni potranno essere reperite sul portale del Ministero alla pagina web www.lavoro.gov.it