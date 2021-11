TERMOLI. Giovedì 25 novembre, alle ore 17, si terrà un flash mob di sensibilizzazione contro il femminicidio. L’iniziativa, che si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola in collaborazione con l’associazione “Mai più Sole”.

L’appuntamento è alla fine di Corso Vittorio Emanuele III, nella piazzetta che si trova nei pressi della Scalinata del Folklore, dove l’estate scorsa è stata inaugurata una scultura voluta dall’amministrazione comunale per mantenere alta l’attenzione su questa importante tematica.