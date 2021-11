Molisani nel mondo, il 17 dicembre la consegna delle onorificenze

CAMPOBASSO. Convocata dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, si è riunita il giorno 19 novembre u.s., presso la sede del Consiglio, la Commissione, prevista dall’art. 3 del Regolamento di cui all’art.16, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2015, n.12 “Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo”.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale si è proceduto a nominare coloro che riceveranno le onorificenze di “Ambasciatore del Molise nel Mondo” anno 2021, nello specifico sono stati individuati: Serafino Maglieri, originario di Sepino, emigrato in Australia, imprenditore vitivinicolo divenuto uno dei produttori più importanti al mondo, Berardino Palazzo, originario di Baranello, emigrato negli USA, dipendente presso la Banca Centrale Americana (Federal Reserve Board) e docente a contratto di Mercati finanziari presso la Georgetown University , autore di pubblicazioni in materia di Finanza ed Economia sulle più prestigiose riviste internazionali, Nicola Soldano, originario di Larino, emigrato in Belgio, distintosi per aver partecipato, durate la pandemia da COVID-19, alla stesura del c.d. “Temporary Framework” ed all’approvazione di alcune adottate dal Governo italiano per proteggere le imprese italiane colpite dalle misure restrittive, Alice Pasquini, originaria di Civitacampomarano, street artist, pittrice, illustratrice e scenografa, Fabrizio Lemme, originario di Macchia d’Isernia, emigrato a Roma, avvocato, professore universitario di Diritto Penale dell’Economia, è stato insignito di diverse onorificenze da parte del Presidente della repubblica e Edoardo Siravo, originario di Montaquila, attore e regista, Fondatore della Compagnia teatrale Molise Spettacoli e Direttore Artistico della Fondazione Savoia.

La cerimonia ufficiale di conferimento delle onorificenze si svolgerà il prossimo 17 dicembre presso il Castello Angioino di Civitacampomarano.