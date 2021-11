Frana Castelpizzuto, Aida Romagnuolo: “Subito intervento dell’Esercito e risorse necessarie”

CASTELPIZZUTO. "Sconfortati e avviliti gli abitanti di Castelpizzuto. Nessuna novità è emersa dall’ultimo tavolo tecnico alla Prefettura di Isernia, piuttosto è stata prospettata una dilatazione dei tempi circa gli interventi previsti per la messa in sicurezza della strada interessata dalla frana, arteria dissestata che continua a tenere isolato l’intero paese. Una comunità che anche semplicemente per acquistare cibo è costretta a recarsi in località limitrofe. Mancato accordo col privato, lavori a valle della frane non previsti dalla Provincia e dilatazione dei tempi autorizzativi sono solo alcune delle grosse problematiche che impediscono una risoluzione immediata della questione". Lo scrive la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Aida Romagnuolo.

“Castelpizzuto non può continuare a rimanere escluso dal territorio – ha ribadito con forza la consigliera regionale Aida Romagnuolo – si sta infliggendo altro male ad un Comune che non riesce più a fronteggiare emergenze sanitaria ed economica. Va ridata dignità a ciascun cittadino. Nell’ultimo consiglio regionale è stata approvata all’unanimità una mia mozione che impegnava il governatore Toma ad attivarsi celermente per risolvere il caso. Per questo sollecito ulteriormente i vertici regionali ad organizzarsi, anche a livello nazionale, affinchè la provinciale 21 torni percorribile. Si recuperino immediatamente le risorse necessarie e si chieda, se altra alternativa non c’è, l’intervento dell’esercito militare che più volte è stato impiegato in attività di soccorso alle popolazioni colpite da eventi naturali. Purtroppo, neanche la bretella alternativa alla strada franata, è idonea alle esigenze dei cittadini. Non è sicura, è impercorribile. Aprirla significherebbe solo far slittare la reale risoluzione della vicenda, rendendo questa storia infinita”.