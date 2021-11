MOLISE. Riflessione e sensibilizzazione, questi gli elementi che saranno al centro degli eventi in programma domani, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

A Frosolone entra nel vivo la 'Settimana rosa' organizzata dall'associazione Me Too che era stata aperta sabato scorso dall'inaugurazione a Villa Artemide, della mostra delle artiste Brunella Ferrari e Marinella Argetta.

Domani, sempre nella location di piazza Alessandro Volta, a partire dalle ore 17 si svolgerà il convegno dal titolo ‘Istituzioni e volontariato nella lotta alla violenza sulle donne’, con gli interventi di Giuditta Lembo, consigliera di Parità delle province di Campobasso e Isernia, Maria Grazia La Selva, presidente della Commissione di Parità della Regione Molise e dell’associazione Liberaluna, Emanuela Teresa Galasso, psicologa del centro antiviolenza Liberaluna, Melania Chiacchiari, psicologa e psicoterapeuta, rappresentante SAI al Comune di Venafro e del Consorzio Libere imprese, Pasqualino De Mattia, presidente dell’organizzazione Me Too, responsabile della campagna ‘Non ti amo da morire’. Dopo i lavori la premiazione del concorso letterario ‘Segni d’amore’, cui hanno preso parte gli studenti dell’Istituto ‘Colozza’ di Frosolone.

La settimana rosa, che è stata supportata con convinzione dal CSV Molise, si chiuderà sabato 27 novembre, con lo spettacolo teatrale ‘Cosa indossavi?’, in programma a Villa Artemide alle ore 18.

A Campobasso, domani a partire dalle ore 16,30, nella sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in via Palombo 14, è in programma l'iniziativa della stessa UICI e di ActionAid Molise. Il gruppo teatrale di Action Aid porterà su un palco ideale lo spettacolo 'Rumori fuori scena' . Con gli strumenti della poesia e della musica verrà aperto un focus sulla violenza.

Le due presidenti Mena Mascia e Maria Antonella Perrotta invitano tutti a partecipare, ricordando che per assistere occorre il green pass.

A Santa Croce di Magliano l'AVIS comunale 'Don Angelo Tatta' ha inaugurato una panchina rossa, dedicando un angolo alle donne e alla lotta alla violenza.

Venerdì 26 novembre invece, dalle ore 15 alle 19, all'hotel Europa di Isernia, è in programma l’incontro dal titolo ‘Non uno di più, non uno di meno. Il narcisismo’, organizzato dalla Cooperativa Impresa Sociale La Terza I, con l’ausilio di numerosi partner tra cui le associazioni Kamaeira Onlus di Isernia e La Voce per Eco di Roma.