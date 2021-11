MONTENERO DI BISACCIA. L'Amministrazione comunale, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", organizza un evento pubblico di sensibilizzazione sul tema, che si terrà giovedì 25 novembre alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà.

Nel corso dell'evento sarà inoltre proiettata un'intervista ad una donna vittima di violenza.

La mattina di domani, invece, sarà caratterizzata da un momento di raccoglimento presso la panchina rossa posizionata nella villa comunale, che si concluderà con la deposizione di fiori.