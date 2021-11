TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” incontra i ragazzi dell’Oddo Bernacchia, oggi alle 17, presso il cinema Sant’Antonio. Verranno mostrate le attività svolte, quali il laboratorio multiculturale di lingue e illustrazione “La bottega delle lingue”, il laboratorio di certificazioni musicali “Trinity”, il laboratorio di giornalismo e quello di scrittura creativa, tutti finanziati dalla Regione Molise grazie all’adesione della scuola Bernacchia al progetto Scuolab, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale. Saranno inoltre presentati i prodotti realizzati al termine dei laboratori come il libro illustrato in lingua araba, francese e italiana Mille e una storia, il giornale online Punto e Oddo e l’e-book Città fantastiche. Interverranno, insieme alla Dirigente scolastica Rosanna Scrascia, rappresentanti istituzionali quali il sindaco del Comune di Termoli Francesco Roberti, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Roberto Di Baggio, il Dirigente Usr del Molise Anna Paola Sabatini e il Console della Repubblica tunisina Beya Ben Abdelbaki. L’evento sarà moderato da Tiziana Cucaro, che dialogherà col rappresentante Ente Certificatore del Trinity College London Gianluca Caporaso e con Elena Berchicci. ScuolaB è un evento da non perdere per le sue caratteristiche innovative di raccordo tra scuola, società e lavoro.