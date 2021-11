All'istituto comprensivo Brigida “The Wall of Dolls–Le donne non sono bambole”

TERMOLI. Nell’ambito delle manifestazioni per celebrare la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, alle ore 11, presso la scuola secondaria di primo grado del Comprensivo Brigida di via Cina verrà inaugurata l’installazione temporanea “The Wall of Dolls – Le donne non sono bambole” realizzata dagli alunni di tutte le classi seconde con la supervisione delle docenti di lingue straniere e di arte.

Interverranno le rappresentanze delle associazioni locali Mai più sole e Befree Molise. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è rivolta in particolare all’ambito scolastico ed educativo per sensibilizzare le nuove generazione verso una tematica di così drammatica attualità.

Il Comprensivo Brigida aderisce con convinzione all’iniziativa, ribadendo l’impegno costante dell’istituto a contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione di genere e ad educare al rispetto e all’inclusione.